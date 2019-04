China promete intensificar cortes de compulsórios para ajudar pequenas empresas

A China vai intensificar sua política de reduzir compulsórios bancários para estimular financiamentos para pequenas e médias empresas, que têm um papel-chave para o crescimento da segunda maior economia do mundo.

Em documento publicado no site do governo central chinês no domingo (07), o Conselho Estatal - gabinete do país - disse também que irá acelerar as ofertas públicas iniciais (IPOs, na sigla em inglês) de ações de pequenas e médias empresas.

Além disso, Pequim afirmou que irá ampliar ainda mais os canais de financiamento para reduzir os custos de captação dessas empresas.

Desde o ano passado, Pequim vem incentivando o setor bancário a liberar mais empréstimos a empresas em dificuldades, em especial pequenas firmas do setor privado que respondem por mais da metade da expansão econômica doméstica e pela maior parte dos empregos.