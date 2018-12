China nega rumor de que conferência teria decidido contra corte de impostos

A China negou hoje rumores de que a Conferência de Trabalho Econômico Central, que está sendo realizada esta semana no país, teria decidido contra cortes de impostos no próximo ano.

Os rumores "contrariam a realidade", segundo comunicado divulgado no site do banco central chinês (PBoC), citando o Comitê de Estabilidade Financeira e Desenvolvimento, órgão do Conselho Estatal, como é conhecido o gabinete da China.

Separadamente, líderes que participam da conferência anual, que estabelece as prioridades do governo chinês para o ano seguinte, reiteraram mensagem de que "moradias" são lugares para se viver, e não para especulação, de acordo com a mídia oficial estatal. Fonte: Dow Jones Newswires.