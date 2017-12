China não será capaz de impedir desaceleração econômica, diz Banco Mundial

Em seu mais recente relatório sobre o país, a entidade revisou sua projeção de avanço do Produto Interno Bruto (PIB) da China neste ano de 6,7% para 6,8% - Divulgação

Embora a economia chinesa tenha se destacado neste ano, o país não será capaz de impedir uma desaceleração por muito mais tempo, na avaliação do Banco Mundial. Em seu mais recente relatório sobre o país, a entidade revisou sua projeção de avanço do Produto Interno Bruto (PIB) da China neste ano de 6,7% para 6,8%, mas continua a esperar uma desaceleração para 6,4% em 2018 e 6,3% em 2019, já que uma política monetária prudente, regulações mais estritas no setor financeiro e esforços de desalavancagem pesam sobre a economia.