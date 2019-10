China: importação dos EUA cai 20,6% em setembro, na comparação anual

A guerra comercial sino-americana fez as importações de produtos dos Estados Unidos pela China recuar 20,6% em setembro, na comparação com o mesmo mês de 2018. Já as exportações da China para os Estados Unidos recuaram 17,8%.

Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 14, pela Administração Geral das Alfândegas.

Os dois países concordaram, na sexta-feira, 11, em adiar novas altas de tarifas, mas não chegaram a um acordo definitivo para encerrar a guerra comercial, que já dura 15 meses.