China e EUA vão começar nova rodada de diálogo comercial durante jantar

Autoridades de comércio dos Estados Unidos vão chegar a Pequim nesta quinta-feira para iniciar uma nova rodada de negociações, informou o Ministério de Comércio da China.

A delegação americana, liderada pelo representante do comércio Robert Lighthizer e pelo secretário do Tesouro Steven Mnuchin, irá discutir questões comerciais com autoridades chinesas durante o jantar nesta quinta, segundo Gao Feng, porta-voz do ministério. Como previsto, as discussões vão prosseguir nesta sexta-feira (29), acrescentou ele.

Gao comentou que os dois lados fizeram progresso em rodadas anteriores, mas ainda têm "muito trabalho a fazer".

O vice-primeiro ministro chinês, Liu He, planeja visitar Washington no começo de abril para dar continuidade ao diálogo. Negociadores de ambos os lados disseram esperar que a nova rodada de negociações leve a um acordo comercial entre EUA e China até o fim de abril. Fonte: Dow Jones Newswires.