China e EUA concordam em remover tarifas em etapas, anuncia ministério chinês

A China e os Estados Unidos concordaram em remover as atuais tarifas impostas a importações um do outro em etapas, informou nesta quinta-feira o Ministério do Comércio chinês.

"Isso foi o que (os dois lados) concordaram fazer, após negociações cuidadosas e construtivas nas duas últimas semanas", disse o porta-voz do ministério, Gao Feng.

Se a chamada "fase 1" de um acordo comercial preliminar for assinada, China e EUA irão remover as tarifas simultaneamente e em valores iguais, disse Gao, enfatizando que essa é uma importante precondição para um pacto.

"A guerra comercial começou com o aumento de tarifas e deverá terminar com a remoção de todas as tarifas", comentou o porta-voz.

Gao disse também que ainda não foi definido quando e onde o eventual acordo poderá será assinado. Fonte: Dow Jones Newswires.