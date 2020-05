China diz ter espaço em políticas fiscal e monetária para mudança na economia

A China tem espaço em políticas fiscal e monetária para caso de grandes mudanças na economia, disse o primeiro-ministro Li Keqiang nesta Quinta-feira (28). "É essencial manter a economia da China em andamento", disse Li a repórteres após a conclusão do Congresso Nacional do Partido Comunista.

Embora o governo tenha decido não adotar uma meta de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2020, Li considera que, caso o país consiga cumprir outras metas, como criação de empregos, a economia local ainda poderá se expandir. Por outro lado, o primeiro-ministro, que disse que as medidas políticas existentes já eram "vigorosas", reiterou que as autoridades não recorrerão a estímulos massivos em meio à crise econômica.

O premiê prometeu apoio ao setor de exportação e pequenas e médias empresas que foram duramente atingidas pelo coronavírus. "A recessão será seguida por um novo boom", disse ele a repórteres. Fonte: Dow Jones Newswires.