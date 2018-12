China diz que negociações comerciais com EUA estão indo bem

A China disse hoje que sua última rodada de negociações comerciais com os Estados Unidos "progride sem solavancos".

Num próximo passo, os americanos são bem-vindos para visitar a China para mais discussões e Pequim também está aberta a enviar delegações para os EUA, afirmou Gao Feng, porta-voz do Ministério do Comércio, em coletiva de imprensa rotineira.

Pequim e Washington iniciaram a mais recente rodada de conversas na terça-feira (11), com uma ligação telefônica envolvendo o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, o Secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, e o representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer. Na ocasião, os dois lados trocaram visões para o estabelecimento de um cronograma e de um mapa para dar continuidade ao diálogo, informou o ministério. Fonte: Dow Jones Newswires.