China diz que exportações aos EUA crescem 13,6% no 1º semestre

As exportações da China para os Estados Unidos tiveram crescimento de 13,6% no primeiro semestre deste ano, na comparação com igual período de 2017, informou nesta sexta-feira a Administração Geral da Alfândega. As importações chinesas dos EUA avançaram 11,8%.

O superávit comercial da China com os EUA ficou em US$ 133,76 bilhões no primeiro semestre, segundo cálculos do Wall Street Journal a partir dos dados oficiais.

Um porta-voz do órgão responsável pelo dado disse que a China não irá retardar deliberadamente a inspeção de produtos americanos em suas fronteiras como maneira de retaliar, em meio a uma disputa comercial entre as duas nações.

O porta-voz informou ainda que as exportações da China para a Coreia do Norte recuaram 40,6% em junho, na comparação anual, medidas em yuans, enquanto as importações caíram 92,6% em termos de yuans. No primeiro semestre, as exportações da China para a Coreia do Norte tiveram baixa de 43,1% na comparação anual em yuans e as importações recuaram 88,7%. Fonte: Dow Jones Newswires.