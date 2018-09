China divulga diretrizes políticas para estimular consumo

A China emitiu uma série de diretrizes políticas voltadas a estimular o consumo, diante da desaceleração do investimento doméstico e das exportações. O governo precisa "permitir de fato um papel fundamental do consumo no impulso ao crescimento econômico", afirmou a imprensa estatal nesta quinta-feira, citando comunicado do Comitê Central do Partido Comunista.

O governo de Pequim tem buscado apoiar o consumo como um importante motor do crescimento, no momento em que enfrenta mais riscos internos e externos. Na quarta-feira, o premiê Li Keqiang se comprometeu a impulsionar a renda dos consumidores com medidas para reduzir gastos em serviços como educação e cuidados com idosos.

A China cresceu 6,8% no primeiro semestre, segundo dados oficiais. O consumo e o investimento contribuíram com 5,34 e 2,14 pontos porcentuais para o crescimento, respectivamente, enquanto as exportações tiveram impacto negativo de 0,67 ponto porcentual, segundo o terminal financeiro Wind. Fonte: Dow Jones Newswires.