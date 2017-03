China concede aprovação preliminar a 38 novas marcas comerciais com o nome Trump

A China concedeu a aprovação preliminar para 38 novas marcas comerciais com o nome Trump, alimentando preocupações de conflitos de interesses e perguntas sobre se o presidente dos EUA, Donald Trump, está recebendo tratamento especial do governo chinês.

Os produtos comerciais abrem caminho para o uso da marca em spas, salas de massagem, clubes de golfe, hotéis e até mesmo serviços de guarda-costas privado e escolta em toda a China.

Trump disse que não realizará novos negócios no exterior enquanto estiver no cargo. Na China é comum registrar marcas defensivamente, como forma de prevenir apropriação indevida.

Todas as marcas foram solicitadas em abril de 2016, enquanto a Trump estava fazendo campanha.

O Escritório de Marcas da China publicou as aprovações preliminares em 27 de fevereiro e na última segunda-feira. Se ninguém for contra, os produtos serão formalmente registrados após 90 dias. Três dos produtos estão no nome do presidente americano. Fonte: Associated Press

