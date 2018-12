China aprova projeto ferroviário de US$ 10,4 bilhões em Changchun

A agência de planejamento econômico da China aprovou um projeto ferroviário urbano na cidade de Changchun, no nordeste do país, que exigirá investimento total de 71,1 bilhões de yuans (cerca de US$ 10,4 bilhões), num momento em que o governo chinês busca incentivar a expansão da infraestrutura para impulsionar a economia doméstica.

Changchun se responsabilizará por 40% do investimento e o restante será levantado por meio de vários canais de financiamento, incluindo empréstimos bancários, segundo comunicado da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC, na sigla em inglês),

O projeto se estenderá por 460 quilômetros e incluirá dez estações urbanas, informou a NDRC.

Recentemente, o órgão aprovou também projetos ferroviários na província central de Shaanxi e na cidade de Xangai. Fonte: Dow Jones Newswires.