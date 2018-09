China anuncia corte de tarifa geral sobre 1.585 produtos importados

A China anunciou nesta quarta-feira um novo corte da tarifa geral sobre importações, o segundo em menos de um ano, no que o governo diz ser um esforço para reduzir custos para consumidores e tornar a economia mais competitiva.

O Conselho de Estado, como é chamado o gabinete do governo, informou que a partir de 1º de novembro serão reduzidas dos atuais 9,8% para 7,5% as cobranças tarifárias básicas sobre 1.585 produtos comprados do exterior, entre eles maquinário e materiais de construção.

Em igual mês do ano passado, houve um corte similar das obrigações sobre importações de alimentos e bens de consumo. (Associated Press e Dow Jones Newswires)