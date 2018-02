China acusa EUA de prática de dumping nas exportações de sorgo ao país

O Ministério de Comércio da China informou neste domingo ter dado início a investigações para apurar suposta prática de dumping nas exportações de sorgo dos Estados Unidos ao país. De acordo com a pasta, informações preliminares apontam que grandes volumes do produto têm sido vendidos pelos EUA ao país asiático a preços baixos e com subsídios do governo dos EUA, prejudicando produtores chineses. O ministério disse também que a produção chinesa de sorgo depende de um grande número de pequenos agricultores.

Ao anunciar a ação, o governo chinês não mencionou a recente decisão da administração Trump de impor tarifas sobre as importações norte-americanas de painéis solares chineses. Autoridades da China disseram a representantes de empresas dos EUA que Pequim está preparando medidas de retaliação caso as exportações chinesas sejam afetadas pela política defendida por Trump conhecida como "America First".

Os EUA estão envolvidos também em processos que podem impor à China penalidades relacionadas à propriedade intelectual e comércio de aço e alumínio.

Produtos agrícolas dos EUA são um alvo provável na lista do governo chinês, já que Estados agrícolas norte-americanos são vistos como base política do presidente Donald Trump. A China tem se destacado como um grande mercado para o sorgo produzido nos EUA. Desde 2013, mais de 27 milhões de toneladas do produto foram vendidas para o país asiático, conforme dados da associação de produtores de sorgo dos EUA. Fonte: Dow Jones Newswires.