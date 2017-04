China acelera gasto fiscal em março para impulsionar crescimento econômico

O governo da China elevou seus gastos fiscais em março com o objetivo de fomentar o crescimento econômico, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira. Os gastos fiscais nacionais, que incluem governos locais e o central, aumentaram 25,4% no mês passado, na comparação com igual período de 2016, o que representa uma aceleração ante o avanço de 17,4% dos dois primeiros meses do ano, informou o Ministério das Finanças.

Os gastos de março também foram mais acentuados na comparação anual que a alta de 20,1% registrada em março do ano passado.

A receita fiscal chinesa cresceu 12,2% em março na comparação anual, segundo o ministério, desacelerando do avanço de 14,9% do período entre janeiro e fevereiro, mas superando a alta de 7,1% de março de 2016.

A receita em vendas na China continental - uma importante fonte de receita para os governos locais - cresceu quase 30% no primeiro trimestre, após registrar alta de 36% nos dois primeiros meses do ano, sempre na comparação com igual período do ano passado. Pequim planeja que a receita aumente 5% neste ano e que os gastos avancem 6,5%, segundo seu relatório orçamentário. Fonte: Dow Jones Newswires.

