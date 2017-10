Chery deve vender fatia de fábrica

A fabricante chinesa Chery, dona de fábrica em Jacareí (SP), vai colocar à venda 50% da sua operação no País nas próximas semanas. O anúncio foi feito pela matriz do grupo na Bolsa de Valores chinesa no início desta semana, segundo agências internacionais. A filial brasileira diz que não foi comunicada oficialmente da decisão e, portanto, não quis comentar o tema.

Há alguns meses, o grupo chinês chegou a negociar a venda com o grupo brasileiro Caoa, que produz veículos da Hyundai, em Goiás, mas as discussões não avançaram. Segundo fontes do mercado, não está descartada a retomada de negociações entre as duas partes.

A fábrica do interior paulista tem capacidade para produzir 50 mil veículos ao ano, mas não chegou perto nem de 10 mil unidades. Ela foi inaugurada em 2014, no auge da crise econômica. A fábrica está parada há 22 dias em razão de uma greve por reajuste salarial deflagrada pelos 400 funcionários.

Nesse período, a Chery já deixou de produzir mais de 400 carros. Em razão disso, o início da produção de um novo utilitário-esportivo, o Tiggo 2, previsto para o próximo mês, foi temporariamente suspenso. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.