Chapadão do Sul recebe prêmio por medidas de desburocratização e criação de pequenos negócios

O prefeito de Chapadão do Sul João Carlos Krug foi o vencedor em duas categorias na décima edição estadual do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor com o projeto “Chapadão do Sul Pólo do Desenvolvimento e Inovação”.

A premiação a João Carlos Krug acontece novamente após quase 20 anos, quando o prefeito também foi premiado na primeira edição do Prefeito Empreendedor.

A cerimônia de entrega foi realizada na manhã desta quarta-feira, 24, na sede do Sebrae, em Campo Grande. As categorias foram: Desburocratização e Implementação da RedeSimples, e Políticas Públicas para Desenvolvimento de Pequenos Negócios. Os vencedores participam automaticamente da etapa nacional, que terá sua premiação no dia 05 de junho em Brasília-DF.

Durante o evento o prefeito João Carlos Krug explicou que o projeto apresentado se trata da criação de uma central de desenvolvimento sustentável, onde o empresário e o pequeno empreendedor são atendidos na Sala do Empreendedor. “Os empresários saem do local com seu alvará no primeiro dia, pois toda a documentação é online”, disse ele, ressaltando que o local também conta com a presença da Receita Federal além da parte ambiental.

Dentro da temática Políticas Públicas para o desenvolvimento para os pequenos negócios, o prefeito destacou que anteriormente apenas 17% do recurso foram utilizados no comércio local, e em 2018 o poder de compras no comércio local já representava 79% dos recursos. “Temos que fazer com que o dinheiro circule no município e por meio dessa desburocratização o alvará sai no primeiro dia e também o abites para as empresas de baixo risco, bem como o IPTU para o empresário teve uma redução de até 40%. Isso aumentou a arrecadação, porque eles começaram a estar legalizados”, pontuou.

O prefeito também ressaltou a importância da equipe da SEDEMA, comandada pelo secretário Felipe Batista e o adjunto André dos Anjos, e da Sala do Empreendedor de Chapadão do Sul comandada pelo agente de desenvolvimento Júnior Teixeira, que estavam presentes no evento. Além deles também estava presentes o secretário de Governo Guilherme Diniz, a secretária de Assistência Social Maria das Dores, a assessora Executiva Andreia Lourenço e a assessoria de imprensa.

O presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae e da Fiems, Sérgio Longen, afirmou que colocar em prática projetos que trazem resultados práticos e satisfatórios ao município estimula o ambiente para a criação e evolução dos negócios. “É fundamental a união entre o setor público e as federações para que possamos trazer maior facilidade ao setor empresarial, especialmente aos pequenos negócios, gerando oportunidades e renda, profissionalizando as pessoas e reduzindo assim o tamanho da máquina pública”, falou.

Para o superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, a visão empreendedora na esfera pública é fundamental para que o Sebrae atue em parceria com os gestores e desenvolva as potencialidades de cada região. “Nosso grande propósito é o sucesso dos pequenos negócios e, quando a prefeitura cria esse ambiente favorável, a gente consegue isso com uma maior possibilidade de acerto”.

O Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, também participou da cerimônia e disse que o prêmio permite que os prefeitos mostrem aquilo que está na fronteira do conhecimento, da inovação e do empreendedorismo. “Ele também traz a possibilidade de outros prefeitos, que não participaram do projeto, de conhecer casos de sucesso e isso já cria um caminho para que os demais municípios possam implantar essas iniciativas bem-sucedidas”, pontuou.

Cidade Empreendedora

Durante o Programa Cidade Empreendedora, desenvolvido pelo Sebrae/MS junto a Prefeitura de Chapadão do Sul, dentro do eixo Liderança Empreendedora, o Prefeito recebe consultoria para auxílio da redação das boas práticas do município e inserção no sistema para inscrição na premiação do Prefeito Empreendedor.

Nesse contexto, as ações buscam o avanço da capacidade transformadora das lideranças, qualificando e integrando as lideranças municipais vinculadas à promoção do desenvolvimento, visando o planejamento de coordenação das ações municipais, inclusive incrementando a promoção de novas oportunidades para empresários e empreendedores.