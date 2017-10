Chances são grandes de projeto sobre cadastro positivo ser votado, diz relator

O senador Armando Monteiro (PTB-PE) disse, nesta quarta-feira, 4, ao Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) que são grandes as chances de o projeto que altera as regras do cadastro positivo ser aprovado ainda nesta data pelo Senado Federal. Ele é relator do projeto que conta com apoio do Banco Central.

As mudanças no cadastro positivo são um dos itens mais importantes apontados pelo BC para a redução da inadimplência e consequentemente do spread bancário no País.

O projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e encaminhado diretamente para o plenário em regime de urgência. "Já aprovamos na CCJ e aprovamos e requerimento de urgência", afirmou Monteiro.

Segundo ele, não há controvérsia em torno da proposta. "É uma matéria muito positiva", disse.

O relator disse que é fundamental que se aprove logo o projeto para que no médio prazo as mudanças possam ser sentidas na redução da inadimplência.

