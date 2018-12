Chanceleres do Mercosul e da União Europeia se reúnem em Brasília

Os ministros das Relações Exteriores dos países que compõem o Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, pois a Venezuela está momentaneamente suspensa) se reúnem hoje (6) em Brasília, no esforço de avançar no acordo de associação com a União Europeia (UE).

Na reunião devem ainda analisar o resultado das últimas negociações, em novembro em Bruxelas.

Controvérsias

A reunião também servirá para diminuir dúvidas geradas por afirmações do presidente da França, Emmanuel Macron, que condicionou os avanços entre o Mercosul e a União Europeia ao comprometimento do presidente eleito, Jair Bolsonaro, ao Acordo de Paris, que define ações para conter o aquecimento global.

Segundo Macron, a França não será favorável à assinatura de "acordos comerciais amplos" com países que se opõem ao Acordo de Paris.

As negociações entre o Mercosul e a UE continuam travadas por diferenças nos setores agropecuário, automotriz e lácteo, e questões de acesso a mercados, entre outros pontos.

Entraves

O Mercosul e a UE negociam desde 1999 um amplo acordo de associação, incluindo o tratado de livre-comércio, embora as negociações tenham ficado completamente estagnadas entre 2004 e 2010 e só tenham sido retomadas em 2016.

Há divergências em pontos referentes à indústria automobilística e ao acesso aos mercados de produtos como a carne bovina, o açúcar e os produtos lácteos.