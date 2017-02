Chamadas entre telefones fixos e móveis ficarão mais baratas a partir do dia 25

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou nesta quarta-feira, 15, que, a partir do próximo dia 25, as tarifas de interconexão entre as empresas de telefonia fixa e móvel serão reduzidas, e que essa redução será repassada aos preços cobrados do consumidor. Com isso, os valores das chamadas locais de fixo-móvel terão redução de 16,49% a 19,25% e as ligações interurbanas terão queda entre 7,05% a 12,01%.

De acordo com a agência, esses preços vão continuar caindo ano a ano até 2019, conforme decisão tomada em 2014.

O ato que formaliza a redução dos valores é assinado pelo presidente da Anatel, Juarez Quadros, e está publicado no Diário Oficial da União (DOU).

