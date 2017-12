Cesbe conquista lote 5 em leilão de transmissão, com deságio 53,94%

A Cesbe Participações SA conquistou o lote 5 do leilão de transmissão que se realiza na B3, em São Paulo. A empresa venceu uma disputa em viva-voz com a CPFL Geração de Energia ao oferecer um lance com Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 14,431 milhões, o que corresponde a um deságio de 53,94% frente à RAP máxima definida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para o lote, de R$ 31.332.800,00.

Na primeira etapa da competição, um total 18 proponentes fizeram propostas, incluindo empresas como a Neoenergia e a Taesa, e as indianas Power Grid e Adani Transmission, além de diversos consórcios.

O Lote 5 é composto pela subestação 500/230 kV Açu III, localizada no Rio Grande do Norte, deve exigir investimentos de R$ 193,8 milhões e entrar em operação até setembro de 2021.