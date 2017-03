Cerberus contrata Bain & Company para plano da Oi

O fundo americano Cerberus, que no Brasil é representado pela consultoria de reestruturação RK Partners, de Ricardo Knoepfelmacher, conhecido como Ricardo K, deve apresentar nas próximas semanas o plano de reestruturação alternativo para a operadora Oi, apurou o o jornal O Estado de S. Paulo.

Fontes familiarizadas com o assunto informaram que o fundo, que é especializado em fazer investimentos em empresas com problemas financeiros, contratou a consultoria Bain & Company para apoiar a RK Partners no detalhamento desse plano.

O fundo está disposto a fazer um aporte de até US$ 2 bilhões na companhia. Os recursos não viriam só da Cerberus, que deverá contar com outros investidores, ainda segundo fontes.

Com bom trânsito em Brasília, Ricardo K. tem tido conversas com interlocutores do governo e está disposto a fazer uma reestruturação na companhia. A RK Partners, que tem como acionista minoritário a Valor Capital, do ex-embaixador americano Clifford Sobel, também faria um pequeno aporte, mas o grosso dos recursos viria da Cerberus e de outros investidores.

Fontes próximas à tele disseram que a RK Partners esteve ontem na sede da operadora e que já faz há algum tempo "due dilligence" (auditoria) na tele. Procurados, RK Partners e Oi não comentam. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

