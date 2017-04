Cepal diz que Brasil vai crescer menos de 0,4% neste ano

A economia brasileira crescerá menos de 0,4% neste ano, segundo a nova estimativa da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), disse, sem precisar o número, a secretária executiva da instituição, Alícia Bárcena. As novas projeções para a região serão divulgadas nas próximas semanas. A previsão de 0,4% apareceu em relatório publicado na virada do ano. O cálculo foi revisto para menos porque o consumo, sem a reação esperada, continuou muito fraco. Ao mencionar esse detalhe, a secretária lembrou o aumento do desemprego.

O último dado indicou 13,5 milhões de desocupados, 13,2% da população economicamente ativa, no trimestre dezembro-fevereiro, segundo o IBGE. As estimativas fechadas no fim do ano pela Cepal foram a base das previsões apresentadas nesta quinta-feira, 6, por Alícia numa sessão do Fórum Econômico Mundial para a América Latina. Por essas projeções, agora já parcialmente superadas, a economia da região deve crescer 1,3% neste ano. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

