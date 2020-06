Centro universitário faz plantão para ajudar na declaração de IR

Um Centro Universitário de Brasília decidiu ajudar cidadãos na reta final da entrega das declarações de Imposto de Renda de 2020. O prazo estabelecido pela Receita Federal para cumprir a exigência é o dia 30 de junho, próxima terça-feira.

O UDF, instituição de ensino superior da capital, oferece o serviço por meio de um “plantão fiscal virtual”, com pessoas disponíveis para auxiliar quem tiver dúvidas, das 9h às 23h. Quem tiver interesse no serviço deve enviar um e-mail para o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, no endereço eletrônico naf@udf.edu.br. Na segunda e terça-feira, o horário fica restrito das 18h às 20h.

No envio da mensagem, é importante informar qual a condição do cidadão em relação à modalidade de contribuinte, se pessoa física, microempreendedor individual ou empregador doméstico. Cada condição possui regras e dinâmicas próprias. O serviço tem foco em pessoas com renda mensal de até R$ 5 mil.

O e-mail deve conter também a dúvida do contribuinte e um telefone de contato para que a equipe do plantão possa dar prosseguimento ao atendimento. O diálogo poderá ser feito na troca de e-mails, mas também por meio de videochamada.

Até as 17h de ontem (26), a Receita Federal tinha recebido 25 milhões de declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF 2020). O total enviado equivale a 78,5% dos 32 milhões de documentos esperados para este ano.