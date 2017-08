Centro Internacional de Negócios da Fiems oferece curso na área têxtil

O CIN (Centro Internacional de Negócios) da Fiems promove, no próximo dia 1º de junho, das 7h30 às 17h30, na sala de treinamento do IEL em Campo Grande (MS), a capacitação “Desenvolvimento de Coleção e Adequação de Modelagem Internacional”. O evento, que será realizado em parceria com o Sebrae/MS, é voltado para indústrias do segmento têxtil e faz parte do projeto de inserção internacional competitiva de pequenos negócios.



A instrutora será Sheylla Góes de Araújo Couto, especialista na área de modelagem do vestuário e pesquisadora do Senai Cetiqt (Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil), do Rio de Janeiro (RJ), e as empresas interessadas em participar podem se inscrever por este link. De acordo com a gerente do CIN da Fiems, Fernanda Barbeta, a capacitação pretende desenvolver no ambiente empresarial a cultura da exportação, bem como seus requisitos normativos e de adequação de produtos do complexo da moda para que as empresas possam atuar no mercado externo.



Ela acrescenta que o curso abordará as etapas e registros do processo de desenvolvimento de uma coleção de moda, com ênfase na diferenciação do produto através do design. “Além de reconhecer a importância da tabela de medidas para a definição de grandes tamanhos e adequação das proporções da modelagem para o mercado internacional”, pontuou.



Fernanda Barbeta destaca que a instrutora Sheylla Couto fará uma análise de segmentação de mercado, com identificação de público alvo, ferramentas de pesquisa de moda, metodologia de desenvolvimento de coleção e adequação de modelagem para o mercado internacional. “O nosso foco é preparar as empresas de micro e pequenos porte para exportação, desde o planejamento do produto até a parte de adequação de modelagem para exportação no padrão internacional”, garantiu.



Sheylla Góes de Araújo Couto graduou-se em Design de Moda pelo Senai Cetiqt e é pós-graduada em Docência do Ensino Superior, além de ser epecialista na área de modelagem do vestuário, possui experiência de mercado como modelista. Atua como docente no curso de bacharelado em Design de Moda e em diversos cursos de pós-graduação da instituição, lecionando as disciplinas sobre modelagem e materiais têxteis. Também é pesquisadora de Estudo Antropométrico do Senai Cetiqt.



Serviço – Os interessados podem obter mais informações pelo telefone (67) 3389-9251 ou pelo e-mail [email protected]

Veja Também

Comentários