Centro Internacional de Negócios apresenta plataforma de exportações e importações

Já imaginou uma plataforma que envolve empresas de mais de 50 países apresentando seus produtos e demandas? Esse foi o tema do 1º Coffee Talks do ano, promovido pelo CIN (Centro Internacional de Negócios) do IEL, nesta terça-feira (06/02), que apresentou aos empresários de Mato Grosso do Sul a plataforma Enterprise Europe Network (EEN), da Comissão Europeia.

Ao abrir o encontro, o diretor-corporativo da Fiems, Cláudio Jacinto Alves, agradeceu a presença dos empresários e reforçou a importância da ampla divulgação da plataforma Enterprise Europe Network. “Fico muito satisfeito em constatar o interesse dos empresários sul-mato-grossenses com o tema. Essa participação maciça demonstra que a classe empresarial está cada dia mais preocupada com o mercado externo e essa plataforma vem para ajudar as empresas que já trabalham com exportação e importação, como também aquelas que pretendem atuar nessa área”, declarou.

O superintendente do IEL, José Fernando Amaral, que coordena o CIN, acrescentou que o objetivo do órgão é cada vez mais incentivar as empresas a procurarem o mercado internacional. “Trouxermos o professor Márcio Canedo, que é formado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (UnB), porque acreditamos que isso vai trazer aos clientes do CIN uma expertise maior no trato com as suas exportações, que já são realizadas e as que poderão ser realizadas”, afirmou.

Segundo a gerente do CIN, Nathália Alves, um dos principais entraves para uma empresa querer exportar é localizar um comprador no exterior. “A EEN é uma plataforma que facilita isso. É uma plataforma da Comissão Europeia, tem renome internacional e conseguimos fazer de forma gratuita para o empresário. Então ele não tem nada a perder porque é mais uma oportunidade de divulgar seus negócios e encontrar empresas que possam se interessar por seus produtos”, ressaltou.

O professor Márcio Canedo, que também é consultor sênior do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, detalhou aos empresários a plataforma Enterprise Europe Network (EEN) e explicou como criar seu próprio perfil. “O nosso objetivo nessa plataforma é promover os negócios das pequenas e médias empresas brasileiras no sentido de internacionalização. A ênfase é nelas, mas isso não impede que empresas de outros tamanhos participem também”, disse.

Ele ainda acrescentou que os perfis postados na plataforma são estudados e traduzidos. “Colocamos no formato necessário e ele fica em um banco de dados que conta com 9,6 mil oportunidades. Esse banco de dados há demandas e ofertas de negócios e de tecnologia. Uma empresa que tem uma ideia e não tem tecnologia para desenvolver um produto pode colocar essa demanda na plataforma e encontrar um parceiro para desenvolver esse produto”, completou.

Repercussão

Na avaliação da diretora comercial da Eco Máquinas, Mary Marques Festa, a EEN era o que faltava para alavancar o comércio exterior de Mato Grosso do Sul. “As dúvidas sobre exportação são muito grandes e muitos empresários têm dificuldade em encontrar mercado para os seus produtos. Agora com essa plataforma, os empresários terão o direcionamento correto para apresentar seus produtos para outros países. A Eco Máquinas já exporta para mais de 60 países, mas eu acho que a EEN vai ajudar muito os nossos negócios e vou me cadastrar assim que chegar em casa”, declarou.

Supervisor da Rio Pardo Proteína Vegetal, empresa de Sidrolândia, Ivanor Dall’Agnol, elogiou o Coffee Talks promovido pelo CIN e acredita que a plataforma apresentada vai facilitar os negócios da empresa. “É uma empresa que já exporta para a Dinamarca e está começando a exportar para o Chile. Vim para conhecer o produto e acredito que a diretoria irá aderir, sim, à plataforma, que facilita essa divulgação dos produtos e contribui para encontrar novos mercados”, considerou.





O diretor da Sigo Homeopatia Pecuária, Marco Antonio Cucco, reforçou a facilidade para encontrar possíveis compradores para seus produtos. “É óbvio que sozinho isso seria muito difícil, mas tendo uma plataforma com especialistas que vão nos auxiliar, fazendo essa ponte, é ótimo. Sabemos que nosso produto é interessante, porque é sustentável, mas a empresa sozinha não teria condições de fazer uma pesquisa para encontrar perfis de compradores fora do país. Então essa plataforma só trará benefícios para nós. Com certeza vou me cadastrar”, afirmou.