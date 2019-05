Centro de Inovação do Sesi ajuda empresas a reduzir custos com saúde e segurança

Consultoria permite à empresa sensibilizar gestores - Ilustração

Pesquisa da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) e a Aliança para a Saúde Populacional (Asap) realizada em 2017 com 668 empresas brasileiras de pequeno, médio e grande porte mostra que custos com segurança e saúde no trabalho haviam subido mais de 20% em relação ao ano anterior para 26% dos empreendimentos. Para 24%, o aumento foi de 10% a 15%.

O cenário exige dos gestores habilidade para identificar meios de minimizar investimentos sem deixar de alcançar os resultados esperados. Dar a esses profissionais ferramentas para isso é a finalidade da Consultoria em Gestão dos Custos com Saúde e Segurança desenvolvida no Centro de Inovação SESI Economia para Saúde e Segurança, que fica em Fortaleza.

A consultoria permite à empresa sensibilizar gestores sobre a economia gerada a partir de investimentos corretos na saúde dos funcionários, aferir e analisar o retorno sobre o investimento (R.O.I.) e o valor agregado das intervenções em saúde e segurança dos trabalhadores (V.O.I.).

Isso significa ter uma visão geral dos custos, antever o impacto financeiro de futuras ações, definidas a partir de programas e indicadores bem estruturados, e orientar quais potenciais investimentos resultarão em ganhos econômicos. A partir da consultoria, também é possível criar programas de qualidade de vida entre a empresa e o Serviço Social da Indústria (Sesi), com o intuito de atuar de maneira customizada e assertiva para resolver problemas e prevenir doenças e acidentes.

A Ferrovia Transnordestina Logística é uma das empresas que aplicaram a metodologia desenvolvida pelo Centro de Inovação em Economia para a Saúde. Com a ajuda de uma calculadora que mensura custos com doenças e acidentes, a empresa conseguiu estratificar desafios de segurança e saúde e propor soluções adequadas a cada setor da empresa.

Foco nas pessoas

Criado em 2016, o Centro de Inovação Sesi Economia para Saúde e Segurança tem a missão de pesquisar e criar soluções inovadoras para apoiar as empresas na gestão dos custos de saúde. A instituição integra a rede do Sesi formada por nove centros voltados à pesquisa aplicada, cada um em uma área específica, em questões correlatas à saúde e segurança do trabalho.

Ali, o objetivo é desenvolver conhecimento, produtos e serviços com foco na gestão dos custos da saúde. “Pesquisamos soluções a partir do perfil do grupo de trabalhadores. A finalidade é entender esse perfil, fazer uma análise epidemiológica e seus custos inerentes e apontar a direção que vai gerar o ganho”, explica o coordenador do centro, Bruno Simões.

Essa linha de atuação foi definida desde a criação do centro, quando uma equipe de técnicos viajou à Europa e aos Estados Unidos para manter contatos com instituições internacionais e avaliar possibilidades de desenvolvimento conjunto de projetos. Nesses contatos, foi criada a base para a Consultoria em Gestão dos Custos com Saúde e Segurança.

O projeto foi feito por meio de parcerias com a Johns Hopkins University (JHU), de Baltimore (EUA). “Contamos ainda com apoio do Instituto Norte-Americano pela Segurança e Saúde Ocupacional (NIOSH, na sigla em inglês), que nos treinou sobre o conteúdo ligado à economia no universo de segurança e saúde no trabalho”, acrescenta Bruno.

Em 2019, o Centro de Inovação Sesi Economia para Saúde e Segurança vai efetuar transferências das soluções que integram a Consultoria em Gestão dos Custos com Saúde e Segurança a todos os departamentos regionais do Sesi. “Ao se integrar à rede Sesi, o centro deixa de ser uma iniciativa regional. As soluções desenvolvidas podem ser aplicadas em qualquer estado do Brasil”, afirma Bruno Simões.

Centro de Inovação Sesi Economia para Saúde e Segurança

Onde fica: Fortaleza (CE)

O que faz: Desenvolve soluções para aumentar a eficiência dos investimentos em saúde, reduzindo custos e aumentando o conhecimento dos resultados

Instituições parceiras:

Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) – Finlândia;

Johns Hopkins University (JHU) – EstadosUnidos;

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) – Estados Unidos;

DOM Strategy Partners – São Paulo (SP).

Principais soluções:

- Consultoria em Gestão dos Custos com a Saúde e Segurança: permite aferir e analisar o perfil de saúde populacional e o retorno sobre o investimento (R.O.I.) de uma empresa específica. O objetivo é possibilitar às indústrias investir conscientemente em demandas de saúde focadas nas reais necessidades de seus trabalhadores, com consequente redução dos custos com saúde geral e suplementar.

- Modelo Sesi de Análise de Valor Agregado do Investimento em Saúde: possibilita mensurar o valor agregado das intervenções em saúde (V.O.I.). Essa solução objetiva traduzir os valores intangíveis e validar junto à empresa práticas para agregar valor à marca e à percepção dos stakeholders e shareholders.

- Workshops sobre gestão de custos da saúde e segurança. Existem duas modalidades do Workshop, que são: o Workshop in Company é voltado para executivos e líderes e customizado para empresas, com duração de 72 horas. O Open Workshop tem duração de 4 horas e é ministrado nas dependências do SESI, com conteúdos divididos por relevância para grupos setoriais da indústria.