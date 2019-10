Mais de 870 mil domicílios serão visitados em MS

Os recenseadores vão passar por 71 milhões de domicílios e vão contar com 6.100 postos de coleta em 5.570 municípios no Brasil - Foto: HÉLVIO ROMERO

Mato Grosso do Sul terá 871.337 domicílios visitados para o Censo Demográfico 2020. Os recenseadores vão passar por 71 milhões de domicílios e vão contar com 6.100 postos de coleta em 5.570 municípios no Brasil. Toda a operação será informatizada e o trabalho de coleta monitorado por GPS.

A coleta de dados será realizada entre agosto e outubro de 2020. Um concurso para contratação de funcionários temporários está em andamento. Durante a coleta, os recenseadores estarão identificados com colete, boné, crachá e computador de mão.

O censo ou recenseamento demográfico é um estudo estatístico referente a uma população que possibilita o recolhimento de várias informações, tais como o número de homens, mulheres, crianças e idosos, onde e como vivem as pessoas. Esse estudo é realizado, normalmente, de dez em dez anos, na maioria dos países.