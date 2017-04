Cemig adia novamente data para divulgar suas demonstrações financeiras

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) postergou a divulgação de suas demonstração financeiras novamente, em função da não conclusão do balanço. A nova data é a próxima terça-feira. A Assembleia Geral Ordinária (AGO) ficou para 12 de maio anteriormente era no dia 8. A estatal havia indicado a data de 28 de março para a divulgação dos resultados, mas adiou o arquivamento dos documentos para 31. Em 30 de março, postergou a data para 7 de abril, já depois do prazo regulamentar para apresentação dos números na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que acabou no fim do mês passado, alegando igualmente que o balanço não havia sido concluído.

Veja Também

Comentários