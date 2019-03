Celesc tem prejuízo líquido de R$ 17,3 mi no 4º trimestre de 2018

A Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) apresentou prejuízo consolidado de R$ 17,3 milhões no quarto trimestre de 2018, ante lucro de R$ 4,9 milhões no mesmo período do ano anterior. No ano, entretanto, registrou lucro de R$ 165 milhões, número 148,2% superior a 2017. Segundo a empresa, a subsidiária Celesc Distribuição somou lucro líquido de R$ 121,5 milhões e a subsidiária Celesc Geração, de R$ 51,2 milhões no ano.

O lucro líquido ajustado atingiu R$ 39,2 milhões nos últimos três meses de 2018, alta de 94,7% ante igual período de 2017. No acumulado do ano passado, o lucro ajustado a efeitos não recorrentes foi de R$ 225,6 milhões, um avanço de 27,6% ante 2017.

O Ebitda consolidado foi de R$ 100,2 milhões no trimestre encerrado em dezembro e de R$ 610,6 milhões em todo o ano passado, com crescimento de 13,6% ante o mesmo trimestre de 2017 e de 16,7% na comparação anual. Já o Ebitda ajustado a efeitos não recorrentes totalizou R$ 125,3 milhões no último trimestre de 2018, queda de 5,2% ante igual período de 2017. No ano, essa linha somou R$ 641,9 milhões, alta de 17,6% em relação a 2017.

A receita operacional líquida (excluindo Receita de Construção) caiu 15,4% no quarto trimestre de 2018, para R$ 1,546 bilhão. No ano, no entanto, houve aumento de 8,7%, para R$ 7,211 bilhões.

O Grupo Celesc encerrou o período com dívida líquida consolidada de R$ 722,0 milhões, o equivalente a 1,1 vez o Ebitda Ajustado. Já os investimentos realizados em 2018 totalizaram R$ 506,0 milhões no último trimestre de 2018, sendo R$ 487 milhões em distribuição e R$ 19,1 milhões em geração.