CCR encerra oferta de ações de R$ 4 bilhões

A concessionária CCR comunicou na quinta-feira, 16, o encerramento de uma oferta pública de distribuição primária de ações. A operação permitiu à empresa captar um valor pouco acima de R$ 4 bilhões por meio da emissão de 254.412.800 novas ações ordinárias ao preço de R$ 16 por papel. Com isso, o capital social da operadora de infraestrutura logística passa a ser de aproximadamente R$ 6,126 bilhões, dividido em 2,02 bilhões de ações ON, conforme comunicado pela companhia em 9 de fevereiro As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

