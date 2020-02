CCR consegue derrubar na justiça redução de tarifas da NovaDutra

A CCR conseguiu na justiça a suspensão da redução das tarifas de pedágio na Rodovia Presidente Dutra em 5,26%, que havia sido determinada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) na terça-feira (4). A rodovia é operada pela concessionária NovaDutra, controlada pela CCR.

A redução que havia sido determinada pela ANTT abrangia todas as praças de pedágio da BR-116 entre as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. A decisão foi resultado de um processo administrativo, e foi tomada levando-se em conta as exigências legais que foram levantadas pela concessionária, por meio de Mandado de Segurança.