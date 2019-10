CCJ do Senado marca reunião para analisar emendas do 2º turno da Previdência

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado agendou para o próximo dia 22, às 11 horas, uma reunião que deixa a reforma da Previdência pronta para ser votada em segundo turno na Casa.

A presidente do colegiado, Simone Tebet (MDB-MS), convocou a reunião para analisar as emendas apresentadas após a aprovação da proposta em primeiro turno. Até o momento, senadores apresentaram nove sugestões de alteração, que mexem na redação da proposta.

Depois da reunião da CCJ, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), poderá pautar a proposta para ser votada em segundo turno, o que deve ocorrer no mesmo dia. No plenário, senadores ainda podem tentar retirar trechos da reforma, tentativa rejeitada pelo relator, Tasso Jereissati (PSDB-CE).

Alcolumbre convocou uma reunião deliberativa do plenário para as 14 horas do dia 22. Ele pretende concluir nesse dia a reforma da Previdência no Senado.