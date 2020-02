CCJ do Senado inicia sessão com PEC dos fundos na pauta

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado começou a sessão com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos fundos públicos na pauta. A expectativa é votar o texto nesta quarta-feira, 19, e enviar a medida para o plenário.

O relator da PEC, Otto Alencar (PSD-BA), prometeu retirar do parecer a exclusão dos recursos dos fundos do limite do teto de gastos, que proíbe o aumento de despesas além da inflação.

Como o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) revelou, senadores queriam tirar esses gastos, calculados em R$ 35 bilhões em um ano, da regra do teto.