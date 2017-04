Cautela limita ganhos e Ibovespa fecha em alta de 0,56%

A cautela do investidor limitou os ganhos do Índice Bovespa nesta quinta-feira, 20, que antecede o feriado de Tiradentes. Enquanto as ações de empresas ligadas a commodities avançaram, reduzindo perdas recentes, os papéis do setor financeiro continuaram no terreno negativo, num sinal de que o risco político segue elevado no cenário doméstico. Analistas também apontaram um receio do investidor com o cenário internacional, em especial com as eleições na França, que ocorrem no próximo domingo.

Com isso, o Índice Bovespa, que chegou a subir 1,19% pela manhã, perdeu fôlego gradativamente no decorrer da tarde e fechou com ganho bem mais modesto, de 0,56%, aos 63.760,61 pontos. No acumulado da semana mais curta, o indicador contabilizou alta de 1,49%. No mês, no entanto, há perda de 1,88%.

A alta do dia foi garantida principalmente pelas ações da Vale, das siderúrgicas e da Petrobras. O setor elétrico acompanhou o ritmo de recuperação e também teve bom desempenho. Os papéis da Vale responderam à divulgação dos dados de produção no primeiro trimestre, que somou 86,2 milhões de toneladas de minério de ferro, com alta de 11,2% sobre o mesmo período do ano anterior. Vale ON terminou o dia com ganhos de 5,17%, enquanto Vale PNA avançou 5,87%. A empresa divulga balanço do primeiro trimestre na próxima quinta-feira (27).

Os papéis da Petrobras foram beneficiados pela alta do petróleo pela manhã, mas resistiram no terreno positivo após a commodity virar para baixo. Contribuiu para incentivar as ordens de compra a expectativa de que a Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep) e a Rússia estendam o acordo de redução da produção. Petrobras ON e PN subiram 1,57% e 2,06%, respectivamente.

No período da tarde, causaram desconforto as notícias sobre o teor do interrogatório de Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil dos governos Lula e Dilma, ao juiz federal Sérgio Moro, dando conta de que ele estaria disposto a revelar informações do interesse da Lava Jato. A fala de Palocci gerou especulações no mercado e atingiu principalmente as ações do setor financeiro, que em sua maioria fecharam em queda. Ao final dos negócios, Itaú Unibanco PN teve queda de 1,46%, Bradesco PN recuou 1,74% e Bradesco ON perdeu 1,12%.

