Cautela faz Bovespa abrir em queda, em linha com Wall Street

Depois de uma recuperação pontual na quarta-feira, 22, a Bovespa abriu em queda nesta quinta-feira, 23, em meio à cautela dos investidores em relação ao cenário local e ao exterior. Às 10h25, o Ibovespa recuava 0,42%, aos 63.251,73 pontos, em linha com as perdas moderadas dos índices futuros em Wall Street, onde persistem dúvidas sobre a capacidade do presidente dos EUA, Donald Trump, de aprovar projetos no Congresso americano.

Nesse sentido, o destaque do dia é a votação na Câmara dos Representantes, em Washington, do projeto de saúde do Partido Republicano que revoga o "Obamacare", prevista para o período da noite.

Internamente, o mercado repercute possibilidades para um aumento de impostos depois de o governo ter anunciado na quarta que existe um rombo de R$ 58,168 bilhões no Orçamento de 2017.

Também preocupa o andamento da reforma da Previdência. Na quarta foi aprovado na Câmara o projeto de lei que permite terceirização irrestrita em empresas privadas e no serviço público, mas o placar foi apertado, o indica que o governo pode ter dificuldade para aprovar as reformas trabalhista, em especial a da Previdência, que será votada por meio de Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que exige um mínimo de 308 votos favoráveis na Casa.

