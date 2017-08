Cautela externa coloca viés de alta nas taxas futuras de juros

Os juros futuros exibem viés de alta na manhã desta terça-feira, 29, em linha com o dólar e influenciados pela cautela no exterior com a Coreia do Norte, apesar de o pano de fundo doméstico ser positivo, diante de percepção de que haverá avanço na pauta do governo no Congresso e com o cenário benigno de inflação. Os agentes estão na expectativa pelo andamento de pautas econômicas importantes nesta terça-feira, como a votação no plenário da Câmara dos destaques da Medida Provisória 777, que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP).

Também está no radar a elevação das metas fiscais de 2017 a 2020, já que o governo acertou com parlamentares da Comissão Mista de Orçamento (CMO) a votação do projeto de lei para a tarde desta terça.

Pouco antes do fechamento deste texto, o DI para janeiro de 2019 exibia 7,82%, de 7,83% do ajuste de segunda-feira. O DI para janeiro de 2020 estava em 8,68%, na máxima, de 8,66% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2021 exibia 9,32%, de 9,30% no ajuste de segunda.

