Catho-Fipe: índice de novas vagas reduz ritmo de queda e cai 0,3% em fevereiro

O Índice de novas vagas de emprego, medido pela Catho em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) com base nos anúncios de trabalho no site de recrutamento, caiu 0,3% em fevereiro ante janeiro e 3,2% em relação a fevereiro de 2017. Segundo as instituições, apesar de ainda em queda, há uma significativa redução da piora no indicador. Como base de comparação, o recuo interanual em janeiro foi de 8,8%, contribuindo para a contração de 6,1% no acumulado de 2017.

O índice de novas vacâncias em fevereiro, que mede a relação entre as vagas de trabalho e a população economicamente ativa, também teve retração menor na comparação com o mesmo mês do ano passado, de 4,8%. Segundo a Catho-Fipe, trata-se da menor queda nessa base de comparação desde janeiro de 2014 e, quanto maior o valor nesse indicador, menor tende a ser a taxa de desemprego. A queda em relação a janeiro foi de 0,9% e o acumulado no ano é de 7,7%.

No entanto, a concorrência por um posto de emprego é a maior desde 2005, após a proporção de vagas por candidato cair 26,1% em fevereiro ante o mesmo período de 2016, a 36ª queda consecutiva nesta base de comparação. Em relação a janeiro, a retração foi de 5,7%, acumulando 29,1% de recuo no ano até fevereiro.

