Catar diz que países de fora da Opep cortaram só 50% do prometido na produção

Grandes produtores de petróleo não-membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) não estão cortando a produção tanto quanto prometeram, disse o ministro do Petróleo do Catar, Mohammed al-Sada, nesta quarta-feira, aprofundando o pessimismo sobre o efeito de um acordo de cortes na produção feito no ano passado.

A Rússia, o México e outros nove países produtores de petróleo acordaram em dezembro reduzir sua produção em 558 mil barris por dia. A promessa foi parte de um acordo para aumentar os preços do petróleo com os 13 países da Opep, que concordaram em cortar 1,2 milhão de barris por dia.

Falando aos repórteres em uma conferência do mercado de petróleo em Londres, al-Sada disse que os não-membros da Opep cortaram "aproximadamente 50%" do total prometido, enquanto a Opep espera cumprir 100% do acordo de corte em sua produção de petróleo em fevereiro. Além disso, ele espera que os estoques de petróleo estejam em "melhor forma" no terceiro trimestre.

Ele advertiu que sua estimativa pode ser incompleta porque esses países têm pouca experiência NO cálculo de reduções.

A Rússia disse que reduziria 300 mil barris por dia da produção total acima de 11 milhões de barris por dia. Mas o país fez cerca de um terço desses cortes, disse a Agência Internacional de Energia (AIE) em seu último relatório.

Autoridades russas disseram que os cortes na produção de petróleo irão ocorrer gradualmente nos primeiros seis meses do ano.

Os produtores de petróleo têm uma reunião agendada na quarta-feira para discutir o cumprimento do acordo. Fonte: Dow Jones Newswires.

