Castello Branco: venda de ativos de US$ 10 bi até abril inclui venda da TAG

O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, informou nesta sexta-feira, 15, que pretende vender a Transportadora Associada de Gás (TAG) até abril. Segundo ele, essa venda, somada com a de outros ativos, resultará em cerca de US$ 10 bilhões para a estatal em desinvestimentos nos primeiros quatro meses do ano, como havia anunciado um pouco antes durante palestra no seminário A Nova Economia Liberal, promovido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Na primeira fase de negociação da TAG, a proposta da francesa Engie havia sido selecionada pela estatal. Na fase final, que está em andamento, outras empresas poderão fazer oferta para serem comparadas à da Engie. O que está na mesa é a participação de 90% do gasoduto de cerca de 4,5 mil quilômetros, que liga as regiões Norte e Nordeste, avaliada entre US$ 8 bilhões e US$ 9 bilhões.