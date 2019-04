Castello Branco: Petrobras é completamente autônoma para tomada de decisões

O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, por meio de sua assessoria de imprensa, afirmou que a "Petrobras é uma empresa completamente autônoma para a tomada de decisões, coerente com seus fins institucionais", comentando a decisão de rever o reajuste do diesel, após receber telefonema do presidente da República, Jair Bolsonaro.

Veja a íntegra da resposta de Castello Branco ao questionamento feito pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, à assessoria de imprensa sobre as causas e efeitos da medida anunciada na noite de ontem:

"Recebi ontem (quinta), no fim do dia, uma ligação telefônica do presidente Bolsonaro me alertando sobre os riscos do aumento do preço do diesel divulgado pela Petrobras. Considerei legítima a preocupação do presidente, o que estava em linha com o monitoramento realizado pela companhia, que já havia identificado os seus possíveis impactos.

"A Petrobras decidiu, então, suspender, por alguns poucos dias, o reajuste do preço do diesel com base em cálculos técnicos e na posição de instrumentos de hedge para sua proteção contra prejuízos.

"Reitero que a Petrobras é uma empresa completamente autônoma para a tomada de decisões, coerente com seus fins institucionais e que sempre buscará a defesa do interesse dos seus acionistas e do Brasil."