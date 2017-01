O escândalo de propinas pagas pela Odebrecht no Peru em três governos está se revelando maior do que o caso de corrupção que derrubou o ex-presidente Alberto Fujimori, segundo o procurador-geral do País, Pablo Sánchez, que pediu paciência aos peruanos ansiosos para saber os nomes dos que receberam propinas. Os ex-presidentes Alan García, Alejandro Toledo e Ollanta Humala negam envolvimento. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

