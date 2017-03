Casco da plataforma P-69 chega da China a estaleiro em Angra, diz Petrobras

A Petrobras informa que o casco da plataforma FPSO P-69 chegou na terça-feira, 28, ao estaleiro Brasfels, em Angra dos Reis (RJ), do estaleiro Cosco, em Zhoushan (China). No estaleiro será feita a integração, que compreende a instalação dos módulos sobre o casco, a interligação de todos os equipamentos da plataforma e o comissionamento dos sistemas operacionais, explica a Petrobras.

A P-69 será instalada no campo de Lula, no pré-sal da Bacia de Santos, operado pela Petrobras (65%) em parceria com BG E&P Brasil (25%) e Petrogal Brasil (10%). O início da produção está previsto para 2018.

Após a integração, a plataforma terá capacidade de processamento diário de 150 mil barris de óleo e de seis milhões de metros cúbicos de gás, e estrutura para estocar 1,6 milhão de barris de óleo. A plataforma atuará em profundidade d'água de 2.200 metros.

