Casas Bahia e Pontofrio aderem a sistema de drive-thru em 200 lojas

Na corrida por geração de caixa e por ganhar espaço na chamada "multicanalidade" (venda em vários canais), as Casas Bahia e o Pontofrio entraram na moda do drive-thru. Os clientes fazem o pedido online, e escolhem uma das lojas disponíveis para retirar o pedido sem sair do carro.

Já são 200 unidades em que essa modalidade está disponível.

Entre os produtos disponíveis nesse formato de entrega estão os das categorias de eletrônicos e utilidades domésticas.

A Via Varejo, controladora das marcas, afirma que os procedimentos de entrega seguem as orientações exigidas pelas entidades de saúde e decretos municipais, como a utilização de máscaras, luvas e álcool gel 70º.

O serviço está disponível nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Maranhão, Tocantins, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Norte, Pará e no Distrito Federal.