Casa Civil: reforma é tema que está sendo conduzido por Temer, Maia e Eunício

Depois de o Palácio do Planalto se desentender com o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), sobre um acordo com a cúpula do Congresso para deixar a votação da reforma da Previdência para fevereiro, a Casa Civil divulgou nota em que confirma que o ministro Eliseu Padilha conversou com o senador mais cedo. Segundo a nota, porém, eles trataram da votação do Orçamento no Congresso Nacional nesta quarta-feira, 13.

Padilha diz que a decisão sobre quando pautar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que muda das regras para aposentadoria está sendo tratada pelo presidente Michel Temer com os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE). Segundo o ministro, a data será escolhida "com a maior brevidade possível".