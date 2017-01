Casa Branca sob Trump promete sair da Parceria Transpacífico e renegociar Nafta

Com a posse do presidente Donald Trump nesta sexta-feira, o site da Casa Branca foi atualizado, contendo agora vários dos projetos da nova administração. Em relação aos acordos comerciais, o novo governo do republicano promete de início a retirada da Parceria Transpacífico, um acordo de livre-comércio que envolve vários países dessa região, e também a renegociação do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês), duas promessas de campanha de Trump. O Nafta envolve os EUA, o Canadá e o México.

O texto oficial diz que os americanos se veem há tempos forçados a aceitar acordos comerciais que atendem aos interesses da elite de Washington, em detrimento dos trabalhadores do país, o que levou ao fechamento de fábricas em áreas industriais. Diante disso, Trump pretende que os acordos comerciais "possam ser usados para nossa economia crescer, retornar milhões de vagas para as terras da América e revitalizar nossas comunidades que sofrem".

Outra promessa é combater "aquelas nações que violam acordos comerciais e prejudicam trabalhadores americanos no processo".

