Casa Branca planeja lançar programa bilionário de infraestrutura

O governo dos Estados Unidos deseja criar um pacote de infraestrutura de US$ 200 bilhões para o ano fiscal de 2019, informou o Escritório de Gestão e Orçamento da Casa Branca na noite deste domingo. Os investimentos serão feitos durante uma década.

As propostas constam em um rascunho do projeto de orçamento para o ano fiscal de 2019, que será detalhado durante o dia nesta segunda-feira.

Apesar desses gastos adicionais, a Escritório de Gestão e Orçamento disse que o governo quer cortar na próxima década o déficit de US$ 3 trilhões por meio de "um conjunto agressivo de reformas fiscais, destinado a conter despesas desnecessárias".

No entanto, as propostas terão influência limitada nas decisões de gastos em curto prazo, uma vez que o governo americano batalha ainda no Congresso para aprovar o orçamento do ano fiscal de 2018.

Desde 1º de outubro de 2017, quando começou o atual ano fiscal, a máquina federal americana tem funcionado com base em propostas de curto prazo. O texto final do orçamento de 2018 não foi concluído ainda porque republicanos e democratas não chegaram a um consenso em relação à questão imigratória. Fonte: Dow Jones Newswires.