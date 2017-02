Cartorio Ayache completa 5 anos e amplia a prestação de serviço aos clientes, com sede moderna e acessível

Os cartórios têm recebido várias atribuições que antes eram incumbência do Estado e do Poder Judiciário, exatamente para desafogar esses órgãos e dar mais celeridade nos serviços prestados à população / William Silva

O 3º Cartório Ayache completa nesta segunda-feira, dia 13 de fevereiro, cinco anos de existência. Nesse período, o tabelião do Cartório de Notas destaca que a meta é conquistar o certificado ISO (International Organization for Standartization, uma entidade de padronização e normatização de qualidade). A ampliação e humanização da prestação de serviço cartorial estão dentro daquilo que se pretende melhorar cada vez mais.

Tudo começou no dia 13 de fevereiro de 2012, quando Ely Ayache tomou posse e começou a exercer a função de tabelião, após o terceiro concurso de cartório do Estado de Mato Grosso do Sul. A partir desse concurso, os cartórios tiveram seus tabeliães e registradores concursados, de acordo com a Constituição Federal do Brasil.

Na opinião de Ely Ayache, a partir de 2012, com a obrigatoriedade de ser concursado para provir o sistema cartorial, houve uma mudança na concepção de cartório, seja na parte de atendimento ao público, como a estrutura física, citando como exemplo a sede do cartório Ayache, em um prédio próprio de 2 mil metros quadrados com estacionamento coberto, e todo o prédio planejado, com acessibilidade. “Além da estrutura para o usuário, estamos investindo na questão de atendimento com treinamento constante dos funcionários. Estou implantando no cartório o ISO para melhorar a gestão. E temos também o atendimento para nossa equipe de colaboradores, com ginástica laboral, cursos, premiações, tudo para atender os clientes da melhor maneira”, explica.

Na verdade, define Ayache, “a mudança de 2012 para concursados está na questão do empresário do setor, onde foi trazido aos cartórios a visão empresarial, com uma melhor prestação de serviço para os clientes, funcionários, ou seja, toda sociedade terá um bom atendimento na busca de seus serviços cartoriais”.





O Cartório Ayache foi o primeiro em Campo Grande a prestar um atendimento ininterrupto, sem a paralisação na hora de almoço. “O cartório funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e tem 37 funcionários. “Hoje nós somos em estrutura, em números de atos feitos o maior cartório de Notas do Estado de Mato Grosso do Sul”, orgulha-se em dizer.

Os cartórios têm recebido várias atribuições que antes eram incumbência do Estado e do Poder Judiciário, exatamente para desafogar esses órgãos e dar mais celeridade nos serviços prestados à população.

Integração de dados - Ely Ayache explica ainda que existe a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC – que é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil - cuja finalidade é gerenciar banco de dados com informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil. Nesse aspecto será possível acessar os documentos de qualquer lugar do País. Por enquanto apenas alguns estados estão integrados, como Mato Grosso do Sul.

Diferenças de Cartórios

Segundo explicou o tabelião Ayache, existem cinco tipos de cartórios e cada um tem sua especialidade justamente para melhor atender ao usuário. “Tem o Cartório de Notas, que este na qual sou responsável, somos em oito estabelecimentos”. Nesse tipo de cartório são feitas escritura pública de compra e venda de imóveis, que são feitas a vista, ou em poucas parcelas, desde que não haja financiamento com instituição financeira. São feitos inventários, divórcio, procuração pública, reconhecimento de firmas (assinaturas) e autenticações.

Ayache salientou que hoje o Cartório de Notas faz também o apostilamento de Haia. Ele explica que os documentos brasileiros para terem validade no exterior, agora são apostilados no cartório. O tabelião cita como exemplo para uma pessoa tirar outra cidadania, o seu documento de identidade é validado internacionalmente. Outro exemplo também é quem pretende fazer uma pós-graduação, ou doutorado fora do País, para que o diploma universitário seja reconhecido deve ser feito esse apostilamento. Nestes casos, não tem mais a necessidade de ir ao Ministério do Exterior para autenticar o documento, fato que demorava até 30 dias para se conseguir apostilar o diploma e o mesmo ter validade no exterior.

Desde agosto de 2016, os cartórios brasileiros começaram a autenticar documentos emitidos no Brasil para serem reconhecidos nos 112 países signatários da Convenção da Haia.

Registro de Imóveis, onde feito o registro da escritura ou do contrato de um financiamento imobiliário, como se fosse “identidade” dos imóveis. Em Campo Grande existem três divididos em três circunscrições.

Tem também o Registro Civil, que se refere aos casamentos, certidões de nascimento e óbito.

O Cartório de Protesto é onde os títulos não honrados são protestados.

Por último há o Cartório de Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica, responsável pelo registro de alguns tipos de empresas.

Sede própria traz comodidade ao público e tem salas reservadas a corretores de imóveis e advogados

Desde maio de 2016, Campo Grande passou ater o maior cartório de Mato Grosso do Sul, com a inauguração da nova sede do Cartório Ayache, o 3º Serviço Notarial. O prédio tem 2 mil metros quadrados, além de uma ampla área de estacionamento coberto, com vaga para 40 veículos, oito motocicletas e também oito bicicletas e sem custo.

O advogado Ely Ayache é o tabelião responsável e faz questão de lembrar que a nova sede modificou e profissionalizou o atendimento ao público que necessita de cartório para lavrar escrituras, reconhecer firmas, autenticar documentos e outros tipos de serviços.

“Conseguimos fazer nesses cinco anos o que não foi feito em 40. Temos uma sede moderna, ampla, confortável para atender melhor ao público. Nossa sede, além da comodidade para o atendimento, é uma construção sustentável, com sistema de reuso da água, iluminação de Led, acessibilidade e marcações em braile para o deficiente visual. Nossa intenção é profissionalizar o serviço e dar qualidade no atendimento, além de maior rapidez”, definiu Ely Ayache.

Um dos diferenciais do Cartório Ayache, na rua Antônio Maria Coelho, 1.490, é que o atendimento é ininterrupto, a partir das 8h até as 17h. Todo o sistema está informatizado e digitalizado para acelerar os atendimentos. Segundo explicou Ayache, o cartório conta com salas reservadas para corretores de imóveis e também advogados. Nestes casos, o cliente faz sua negociação imobiliária com total privacidade e, aos advogados a sala também dá mais tranquilidade e proteção para os seus negócios e atendimentos.

