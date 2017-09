Cartões movimentam R$ 580 bi no 1º semestre, alta de 6,3% em um ano, diz Abecs

O setor de cartões totalizou R$ 580 bilhões no primeiro semestre, montante 6,3% maior que o visto no mesmo período do ano passado, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). O número de transações, considerando tanto os plásticos de débito quanto de crédito, alcançou 6,4 bilhões, alta de 7,1%, na mesma base de comparação.

Do total, 3,5 bilhões foram na modalidade débito e 2,9 bilhões com cartões de crédito.

"Acreditamos que o cartão de débito continuará sendo mais utilizado seja por conta do processo de inclusão financeira seja por acesso a crédito", avaliou o presidente da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), Fernando Chacon.

Do total movimentado por cartões na primeira metade do ano, os cartões de crédito somaram R$ 354 bilhões, aumento de 5,1% ante idêntico intervalo do ano passado. Já os plásticos de débito registraram R$ 226 bilhões, aumento de 8,4%, na mesma base de comparação.

