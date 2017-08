Carteira de 57 projetos do PPI deve render pelo menos R$ 40 bilhões em outorgas

O governo federal prevê arrecadar pelo menos R$ 40 bilhões em outorgas com a concessão de 57 projetos listados nesta quarta-feira, 23, no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). A maior parte desse dinheiro deve entrar entre 2017 e 2018 e será um reforço de caixa importante para a União, que enfrenta dificuldades para cumprir as metas fiscais deste e do próximo ano.

A projeção é conservadora e considera apenas os valores mínimos dos bônus. Ou seja, se alguns projetos despertarem grande apetite de investidores, o ágio oferecido pode incrementar ainda mais a arrecadação.

O único valor detalhado mais cedo na coletiva foi o do pacote de projetos de transporte e logística. Eles devem render R$ 8,5 bilhões ao todo em outorgas, sendo R$ 6,3 bilhões à vista em 2018. Só a concessão do aeroporto de Congonhas deve render R$ 5,6 bilhões.

